По меньшей мере в двух регионах Украины с 23 марта ужесточаются карантинные ограничения.

Город Киев и Одесская область, начиная с сегодняшнего дня, 23 марта, находятся в "красной" зоне карантина.

Об этом ранее сообщил министр Кабмина Олег Немчинов по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В связи с этим на территории этих регионов устанавливаются соответствующие ограничительные противоэпидемические меры.

Регионы "красной" зоны

По состоянию на 22 марта в "красной" зоне, по данным Минздрава, находилось уже восемь регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. Соответствующие ограничения в этих областях уже действуют или начнут действовать в ближайшее время.

Киев живет в условиях объявленного городскими властями локдауна с субботы, 20 марта. Городской голова Одессы Геннадий Труханов ранее допускал введение локдауна из-за, по его словам, приезда в город большого количества киевлян.

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В "оранжевой" зоне - Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Ограничения "красной" зоны

"Красная" зона предусматривает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие. Впрочем, накануне Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в "красных" регионах. В Киеве уже решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений. Их соблюдение контролировать муниципальная стража и полиция. С перечнем других ограничений можно ознакомиться ниже.

Третья волна коронавируса в Украине

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны опасности.

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна распространения COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины прогнозирует увеличение количества случаев COVID-19 до конца апреля.

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Автор: Юрий Годован