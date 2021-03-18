Столица возвращается к жестким карантинным ограничениям.

В Киеве с 20 марта вводится жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом объявил мэр Киева Виталий Кличко.

"С 00:00 20 марта – то есть в ночь с пятницы на субботу – Киев вводит строгие карантинные ограничения. Потому что нам надо спасать здоровье и жизни людей", - сказал городской голова.

По словам Кличко, локдаун в Киеве вводится на три недели - до 9 апреля.

На время действия жестких ограничений в столице будут запрещены:

работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь не менее 10 м2 на 1 человека);

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.

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Будут работать автозаправочные станции при условии соблюдения строгих норм и без работы кафе.

Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Фитнес и спортивные залы также, но без групповых занятий.

Будут работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно.

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Исключение - предприятия критической инфраструктуры.

Общественный транспорт столицы будет работать в привычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и маскового режима и заполненностью мест для сидения на 50%.

Ситуация с коронавирусом в Киеве

В столице 17 марта выявили более 1 тысячи новых больных COVID-19, 30 человек умерли. В больницы с коронавирусной болезнью госпитализировали 148 пациентов.

Вчера Кличко заявил, что город может оказаться в "красной зоне" эпидемической опасности через несколько дней - максимум неделю, если не усилить карантинные ограничения.

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Автор: Александр Топчий