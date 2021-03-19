Власти Одессы могут ввести в городе локдаун в случае массового приезда в город жителей Киева, в котором уже ввели жесткий карантин.
Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, пишет "Страна".
"Мы будем отслеживать чуть ли не по минутам напряжение в наших больницах, процент выздоровления, степень тяжести заболевания. Все это суммарно будем оценивать. Но я склонен к тому, чтобы все-таки вводить локдаун", - заявил он.
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Труханов утверждает, что после усиления карантина в столице "пол-Киева будет в Одессе".
"Киевляне, которые привыкли сходить в ресторанчик, тусануть, прогуляться сейчас сядут в машину, четыре часа езды - и они уже у нас в Одессе. Только из-за этого мы можем ввести локдаун", - сказал мэр.
По его словам, многие одесситы расслабились и не стремятся сдавать тесты на коронавирус при первых признаках заболевания. В больницу при этом обращаются уже при осложнениях.
"Мы на контакте с мобильными операторами. Мониторим ситуацию по нагрузке на мобильные сети. Если мы будем видеть четкую миграцию людей к нам после локдауна в других областях, будем вынуждены "прикрыть" Одессу", - резюмировал Труханов.
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