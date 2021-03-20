20 марта Минздрав внес Одесскую область в красную зону.

С 23 марта в Киеве и Одесской области вводится "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом информирует Миздрав.

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Сейчас "красный" уровень действует на территории Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

20 марта Минздрав внес Одесскую область к красному уровню по эпидпоказателям. В то же время ограничения в южном регионе ужесточают не сразу.

В "оранжевой зоне" находится 11 областей: Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская. Остальные – "желтой зоне".

Ограничения "красной зоны"

Третья волна коронавируса в Украине

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны опасности.

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна распространения COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины прогнозирует увеличение количества случаев COVID-19 до конца апреля.

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Автор: Яна Ставская