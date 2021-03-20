С 23 марта в Киеве и Одесской области вводится "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
Об этом информирует Миздрав.
Читайте такжеС Россией у нас война: Шмыгаль объяснил отказ Украины от вакцины "Спутник V"
Сейчас "красный" уровень действует на территории Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
20 марта Минздрав внес Одесскую область к красному уровню по эпидпоказателям. В то же время ограничения в южном регионе ужесточают не сразу.
В "оранжевой зоне" находится 11 областей: Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская. Остальные – "желтой зоне".
Ограничения "красной зоны"
Третья волна коронавируса в Украине
- С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны опасности.
- 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна распространения COVID-19.
- Министерство здравоохранения Украины прогнозирует увеличение количества случаев COVID-19 до конца апреля.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram