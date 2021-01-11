В Украине количество выздоровевших за сутки и число новых инфицированных COVID-19 почти на одном уровне.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили в 4288 человек, зафиксировано 68 летальных случаев, 4819 пациентов выздоровели.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 133 ребенка и 184 медработника. При этом за сутки было госпитализировано 1372 человека.

Всего за вчера было проведено 16 061 тестирование на коронавирус. Из них методом ПЦР - 12 043, методом ИФА - 4 018.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 119 314 человек, из них 796 417 выздоровели, летальных исходов — 19 835.

Больше всего заражений за последние сутки подтвердили в Запорожской (458), Киев (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине с 8 января вступил в силу второй локдаун из-за коронавируса. Дополнительные ограничения введены в ряде сфер до полуночи 25 января.

Ранее Максим Степанов заявил, что в Украине после праздников возможен рост заболеваемости COVID-19. Из-за этого, в частности, и был введен жесткий карантин.

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Автор: Виктория Гордиенко