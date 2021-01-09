По прогнозам Минздрава, уже на этой неделе коронавирусная статистика по стране начнет ухудшаться. В некоторых регионах возможен резкий скачок заболеваемости.
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Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Глава Минздрава пояснил, что период введения усиленных карантинных ограничений с 8 по 24 января совпадает с завершением инкубационного периода заболеваемости COVID-19 у людей, которые инфицировались во время новогодних праздников.
По его словам, во время празднований состоялось активное перемещение населения на территории Украины и за ее пределами. Региональное перемещение увеличило риск распространения инфекции на всех территориях.
«Как следствие, мы прогнозируем увеличение (в некоторых регионах – резкое увеличение количества инфицированных... По прогнозам – уже на этой неделе начнется рост количества больных. Мы не можем допустить, чтобы это была очередная, очень сильная волна COVID-19», - подытожил он.
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