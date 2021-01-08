Новые ограничения будут введены по всей территории страны.

В Украине продолжается пандемия коронавируса. Весной украинцы пережили локдаун со строгими ограничениями, а с конца осени шли разговоры о возобновлении жесткого карантина. Кабинет министров принял решение усилить карантинные ограничения в Украине в январе после зимних праздников.

Дата локдауна в Украине

Усиленные ограничения будут введены после новогодних и рождественских праздников - с 00:00 8 января до 00:00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.

Что будет запрещено при локдауне

В этом месяце украинцы столкнутся с новыми ограничениями, однако они будут не такими строгими, как во время весеннего локдауна в 2020 году.

Заведения образования работать не будут , кроме детских садиков. Сфера образования будет работать в онлайн-режиме.

, кроме детских садиков. Сфера образования будет работать в онлайн-режиме. Кафе , бары , рестораны и все заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки.

, , и все будут работать только на вынос и в режиме доставки. В торгово-развлекательных центрах будут работать только те заведения, чья работа разрешается.

будут работать только те заведения, чья работа разрешается. Любые массовые , развлекательные , спортивные и социальные мероприятия, концерты проводиться не будут.

, , и проводиться не будут. Заведения культуры , театры и кинозалы будут закрыты.

, и будут закрыты. Спортзалы , фитнес-центры , бассейны работать не будут.

, , работать не будут. Непродовольственные рынки будут закрыты.

Что будет разрешено

Во время усиления карантина будут разрешены:

торговля продовольственными товарами ;

; работа аптек и ветеринарных аптек;

и аптек; работа медицинских заведений ;

; продажа средств гигиены , средств связи , корма для животных;

, , для животных; ремонт и техобслуживание транспорта;

и транспорта; работа АЗС без зон питания;

без зон питания; работа банков и банкоматов ;

и ; работа почтовых отделений ;

; прием клиентов в салонах красоты и парикмахерски х по записи;

х по записи; работа хостелов и отелей (с ограничением времени подачи завтрака);

и (с ограничением времени подачи завтрака); спортивные мероприятия без зрителей.

Как будет работать транспорт

Транспорт в Украине с 8 по 24 января останавливать не будут. Все городские, междугородние и межобластные перевозки любым видом транспорта будут работать в обычном режиме. Сделано это для того, чтобы люди могли добираться на работу.

Транспорт будет перевозить людей только на сидячих местах - "стоячих" пассажиров брать не будут. Это ограничение не касается работы метро - в метро ограничений по количеству мест не будет.

Введение локдауна в Украине - заседание правительства 9 декабря

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Автор: Екатерина Пулатова