В Украине продолжается пандемия коронавируса. Весной украинцы пережили локдаун со строгими ограничениями, а с конца осени шли разговоры о возобновлении жесткого карантина. Кабинет министров принял решение усилить карантинные ограничения в Украине в январе после зимних праздников.
Дата локдауна в Украине
Усиленные ограничения будут введены после новогодних и рождественских праздников - с 00:00 8 января до 00:00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.
Что будет запрещено при локдауне
В этом месяце украинцы столкнутся с новыми ограничениями, однако они будут не такими строгими, как во время весеннего локдауна в 2020 году.
- Заведения образования работать не будут, кроме детских садиков. Сфера образования будет работать в онлайн-режиме.
- Кафе, бары, рестораны и все заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки.
- В торгово-развлекательных центрах будут работать только те заведения, чья работа разрешается.
- Любые массовые, развлекательные, спортивные и социальные мероприятия, концерты проводиться не будут.
- Заведения культуры, театры и кинозалы будут закрыты.
- Спортзалы, фитнес-центры, бассейны работать не будут.
- Непродовольственные рынки будут закрыты.
Что будет разрешено
Во время усиления карантина будут разрешены:
- торговля продовольственными товарами;
- работа аптек и ветеринарных аптек;
- работа медицинских заведений;
- продажа средств гигиены, средств связи, корма для животных;
- ремонт и техобслуживание транспорта;
- работа АЗС без зон питания;
- работа банков и банкоматов;
- работа почтовых отделений;
- прием клиентов в салонах красоты и парикмахерских по записи;
- работа хостелов и отелей (с ограничением времени подачи завтрака);
- спортивные мероприятия без зрителей.
Как будет работать транспорт
Транспорт в Украине с 8 по 24 января останавливать не будут. Все городские, междугородние и межобластные перевозки любым видом транспорта будут работать в обычном режиме. Сделано это для того, чтобы люди могли добираться на работу.
Транспорт будет перевозить людей только на сидячих местах - "стоячих" пассажиров брать не будут. Это ограничение не касается работы метро - в метро ограничений по количеству мест не будет.
Введение локдауна в Украине - заседание правительства 9 декабря
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