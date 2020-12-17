Потеря нюха и вкуса - распространенный симптом при коронавирусе.

Потеря обоняния и вкуса - частый симптом коронавируса. Однако она также встречается при других простудных заболеваниях.

Как пропадает нюх и вкус при коронавирусе

Больные коронавирусом часто не могут отличить острое от сладкого и почти теряют возможность различать запахи. Запах и вкус обычно пропадают резко после пробуждения.

Ученые предполагают, что потеря обоняния при коронавирусе связана с тем, что вирус поражает клетки мозга, которые отвечают за нюх.

Также для коронавируса не характерны насморк и заложенность носа - это его отличительный признак от других ОРВИ. Если потеря вкуса и нюха сопровождается сухим кашлем, болью в груди, покраснением глаз, головными и мышечными болями - вероятность коронавируса высокая.

Обоняние может пропасть также при легком или бессимптомном течении коронавируса, когда никаких других симптомов болезни не наблюдается. Если у вас пропали нюх и вкус при отсутствии любых признаков ОРВИ - это весомый повод пройти тестирование на коронавирус.

При гриппе и простуде потеря нюха и вкуса обычно сопровождается проблемами с носом. Однако исключения бывают всегда - поэтому нужен осмотр врача.

Как определить коронавирус при потере обоняния

Различные исследования европейских ученых показывают, что при коронавирусе нюх пропадает гораздо чаще, чем при других респираторных заболеваниях. При этом пациенты теряли нюх и вкус почти полностью. К примеру, они не могли отличить кофе и чеснок на вкус.

Также коронавирус можно определить по характерным симптомам:

боль в груди;

сильный сухой кашель;

покраснение и слезливость глаз;

боли в мышцах тела;

резкое появление многих симптомов сразу.

Исследователи считают, что потеря нюха может быть одним из главных показателей наличия вируса, хотя тест всё ещё необходим.

Вернется ли обоняние после выздоровления

В большинстве случаев потерянные нюх и вкус вернутся через несколько недель. По разным исследованиям около 40% с пациентов с потерей нюха сообщили, что их обоняние не восстановилось полностью, и около 7% больных полностью лишились нюха и запаха.

Можно ли вылечить потерю обоняния и вкуса

Если вы столкнулись с таким симптомом - расскажите о нем лечащему врачу, и он поможет восстановить нюх и вкус.

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Автор: Екатерина Пулатова