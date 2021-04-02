За вчера в Украине госпитализировали 5 040 человек, выздоровели от коронавируса 10 287 человек. В Киеве выявили 1 тыс. 164 больных COVID-19.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 19 893 человек, зафиксировано 433 летальных случая, 10 287 пациентов выздоровели, госпитализировали 5 040 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Читайте такжеСтепанов рассказал, какие мутировавшие штаммы коронавируса циркулируют в Украине

За сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых случаев заражения за все время пандемии. Предыдущее наибольшее значение было зафиксировано 26 марта, тогда заболело 18 132 человека.

Третий день подряд также фиксируют антирекорды по количеству летальных исходов за сутки. Днем ранее умер 421 пациент с коронавирусом, 31 марта - 407.

Лаборатории за сутки сделали 128 727 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 58 944, методом ИФА — 22 564. Также сделали 47 219 экспресс-тестов на антиген к вирусу. За все время в Украине провели 8,2 млн ПЦР-тестов.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178), Киевской (1156) и г. Киеве (1164).

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 711 630 человек, из них 1 333 370 выздоровели, летальных исходов - 33 679.

Коронавирус в Киеве: статистика на 2 апреля 2021

За минувшие сутки в Киеве выявили 1 тыс. 164 больных COVID-19, в том числе 33 медика. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По его данным, умерли 46 человек.

"Ситуация с заболеваемостью в Киеве, как и в целом в Украине, не улучшается. Количество больных COVID-19, госпитализированных и летальных случаев от вируса не уменьшается. 1 тыс. 164 инфицированных выявили в городе за прошедшие сутки. Умерли 46 человек, 25 женщин и 21 мужчина. Всего за период пандемии в столице 3 тыс. 495 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 164 тыс. 605", - сказал Кличко.

По его словам, среди заболевших 719 женщин в возрасте от 21 до 91 лет, 34 девочки от одного месяца до 17 лет, а также 384 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет и 27 мальчиков от одного месяца до 17 лет.

"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 189 больных COVID-19. Это самое большое количество за весь период пандемии. А также 546 больных с подозрением на коронавирусную болезнь и пневмонию. То есть всего в стационары медучреждений в сутки попали 735 человек, выздоровели - 571. Всего коронавирус преодолели 106 тыс. 788 жителей столицы", - рассказал мэр.

Кличко также уточнил, что больше всего случаев заболевания выявили: в Оболонском районе - 180, Дарницком - 160 и Днепровском районах - 150 случаев.

"Подчеркну еще раз, у нас все больше больных, находящихся в тяжелом состоянии, нуждающихся в кислородной поддержке. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4 тыс. 532 больных, из них 40 детей. 3 тыс. 116 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 тыс. 708 человек. Под аппаратами ИВЛ - 60 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 81%", - подчеркнул мэр Киева.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Виктория Гордиенко, Леся Лещенко