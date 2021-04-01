За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, Одесской и Хмельницкой областях.

В Украине за сутки выявлено 17 569 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 813 детей и 486 медработников.

Читайте такжеКогда "отступит" пандемия COVID: украинские ученые дали прогнозОб этом на своей странице в соцсети сообщил глава Минздрава Максим Степанов. По его данным, за сутки было госпитализировано 5 160 человек; зафиксирован 421 летальный случай; выздоровели 9 602 лица.

Кроме этого, было проведено тестирований за сутки 132 759 (в частности методом ПЦР-59 803, методом ИФА-22 276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 50 680).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 691 737 человек;

выздоровели - 1 323 083 человека;

летальных исходов - 33 246;

проведено ПЦР-тестирований - 8 179 905.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 150), Одесской (1 305), Хмельницкой (1 142), Львовской (1 141) и Житомирской (1 037) областях.

Также Степанов сообщил, что 17 170 человек привиты против COVID-19 за сутки 31 марта 2021 года в Украине.

"248 736 человек привито с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 248 734 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека", - написал министр.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок :

г. Киев - 1 150 случаев / 1 720 прививок;

Винницкая область - 849 случаев / 690 прививок;

Волынская область - 490 случаев / 460 прививок;

Днепропетровская область - 974 случая / 1 180 прививок;

Донецкая область - 484 случая / 470 прививок;

Житомирская область - 1 037 случаев / 780 прививок;

Закарпатская - 651 случай / 520 прививок;

Запорожская область - 627 случаев / 820 прививок;

Ивано-Франковская область - 458 случаев/ 838 прививок;

Киевская область - 962 случая / 630 прививок;

Кировоградская область - 203 случая / 650 прививок;

Луганская область - 232 случая / 360 прививок;

Львовская область – 1 141 случай/ 1 073 прививки;

Николаевская область - 327 случаев / 1 040 прививок;

Одесская область - 1 305 случаев / 520 прививок;

Полтавская область - 812 случаев / 940 прививок;

Ровенская область - 665 случаев / 370 прививок;

Сумская область - 773 случая / 680 прививок;

Тернопольская область - 741 случай / 430 прививок;

Харьковская область - 620 случаев / 820 прививок;

Херсонская область - 269 случаев / 110 прививок;

Хмельницкая область - 1 142 случая / 420 прививок;

Черкасская область - 605 случаев / 979 прививок;

Черновицкая область - 442 случая / 370 прививок;

Черниговская область - 610 случаев / 300 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививка проводилась 163 мобильными бригадами по иммунизации и 793 пунктами прививки.

По состоянию на 31 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 387 611 людей.

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Автор: Ирина Погорелая