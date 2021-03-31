Больше всего летальных случаев за вчера было выявлено в Киеве (38), Киевской (34), Хмельницкой (28), Житомирской (24) и Харьковской (22) областях.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 226 человек, зафиксировано 407 летальных случаев, 6405 пациентов выздоровели, госпитализированы 5558 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

На сегодня это рекордное количество летальных случаев. До этого худшим показателем смертности было 362 летальных случая 25 марта.

Больше всего летальных случаев за вчера было выявлено в Киеве (38), Киевской (34), Хмельницкой (28), Житомирской (24) и Харьковской (22) областях.

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С начала пандемии в стране зафиксировали уже 32 825 летальных случаев. Самая высокая смертность в Киеве (3405), Львовской (2629), Днепропетровской (2357), Харьковской (1962) и Одесской (1776) областях.

Суточный показатель заболеваемости держится на высоком уровне. Количество заболевших превышает число выздоровевших. Такая динамика наблюдается больше месяца. Отметим, что вчера, 30 марта, Минздрав сообщал о 10 533 новых случаях коронавируса, сегодня почти на тысячу заражений больше.

Больше всего новых заражений за сутки зафиксировали в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

Вчера сделали 139 224 тестирования на COVID (в частности методом ПЦР - 61 839, методом ИФА - 21 984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 55 401). За все время в Украине провели 8,1 млн ПЦР-тестирования.

За все время пандемии в Украине заболели 1 674 168 человек; выздоровел 1 313 481 человек, активными больными на сегодня остаются 327 862 украинца.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко