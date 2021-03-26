В Украине вторые сутки подряд выявляют рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 18 132 человек, среди которых 923 детей и 435 медицинских работников. Также зафиксировано 326 летальных случаев, 7138 пациентов выздоровели, госпитализировали 4 826 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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В Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество инфицированных COVID-19 за все время пандемии. Днем ранее обнаружили 16 669 новых случаев заражение.

Перед вчерашним рекордом прошлый максимальный прирост больных фиксировали в Украине 28 ноября 2020 года, когда было 16 294 новых случая за сутки.

Лаборатории за сутки сделали 119 087 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 53 495, методом ИФА — 22 760. Также сделали 42 832 экспресс-тесты на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 7,8 млн ПЦР-тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев вчера зарегистрировали в Одесской (1 545), Днепропетровской (1 358), Львовской (1 304), Харьковской (1 204) областях и в Киеве (1 164).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 614 707 человек, из них 1 290 158 выздоровели, летальных исходов — 31 461.

Коронавирус в Украине: что известно

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны, в которых карантинные ограничения зависят от эпидемической ситуации.

По решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в "красную" зону уже попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская, Львовская области и Киев.

Общенациональный локдаун могут ввести, если большинство областей будут в «красной» зоне.

Ряд областей оранжевой зоны вводят дополнительные ограничения.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. За минувшие сутки совершили 18 738 прививок, всего — свыше 174 тысяч вакцинированных.

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Автор: Виктория Гордиенко