Брюссель хочет сосредоточиться на Pfizer и Moderna.

Еврокомиссия завершит контракты с компаниями-производителями вакцины от коронавируса AstraZeneca и Johnson&Johnson (J&J) по истечению сроков.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на итальянскую газету La Stampa.

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"Европейская комиссия по согласованию с лидерами стран ЕС решила, что контракты с компаниями, производящими вакцины, действующие в 2021 году, не будут продолжаться по истечению сроков", – пишет газета со ссылкой на источники в итальянском Минздраве.

Указывается, что Брюссель хотел бы сосредоточиться на вакцинах от коронавируса, таких как Pfizer и Moderna.

Еврокомиссия требует разъяснений от компании J&J по поводу "совершенно неожиданного" заявления о задержке поставок препарата в ЕС, заметил в комментарии Reuters информированный собеседник.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

6 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило о связи между вакциной и случаями тромбоза. Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин заявил, что связь «возможна, но не подтверждена». После этого Великобритания и Бельгия установили ограничения по возрасту на вакцинацию AstraZeneca.

Перед этим ряд европейских стран приостанавливали использование данной вакцины. Причиной стало образование тромбов у сделавших прививку.

Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson

Как ранее заявило управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов США, редкие осложнения были зафиксированы у шести привившихся Johnson & Johnson. В основном это женщины от 18 до 48 лет. Осложнения у них появились на вторую неделю после вакцинации.

Всего, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США вакцину Johnson & Johnson получили около 7 млн человек.

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Автор: Яна Ставская