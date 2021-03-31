Из тех, кому сделали прививку, никто не заболел. В группе, которой вкололи плацебо, заболели 18 человек.

Компании Pfizer и BioNTech заявили о 100-процентной эффективности своей вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Читайте такжеВакцина от коронавируса AstraZeneca переименована в VaxzevriaКак передает ТСН со ссылкой на CNBC, в исследовании принимали участие 2260 детей из США. Из тех, кому сделали прививку, никто не заболел. В группе, которой вкололи плацебо, заболели 18 человек.

Компания заявила, что вакцина вызвала "стойку" реакцию антител у детей, что превышает показатели предыдущего испытания среди лиц в возрасте 16-25 лет.

Вакцинация детей имеет решающее значение для прекращения пандемии, считают представители органов здравоохранения и инфекционисты. Эксперты заявляют, что страна вряд ли сможет достичь коллективного иммунитета, если определенная возрастная категория, например дети, не будет вакцинирована.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла надеется, что дети и подростки смогут получить прививки до начала нового учебного года.

Препарат Pfizer в США уже разрешено вводить людям, старше 16 лет.

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Автор: Ирина Погорелая