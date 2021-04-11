При этом FDA сообщило, что ему известно о нескольких людях, которые пострадали от тромбозов после вакцинации.

Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) не нашло свидетельств того, что вакцина от коронавируса американской компании Johnson & Johnson может приводить к образованию тромбов.

При этом FDA сообщило, что ему известно о нескольких людях, которые пострадали от тромбозов после вакцинации.

«На данный момент мы не обнаружили причинно-следственной связи с вакцинацией и тромбозами, продолжаем наше расследование и оценку этих случаев», - говорится в заявлении FDA, передает «Интерфакс».

Вакцина Johnson & Johnson

Вакцина Johnson & Johnson одобрена в США и Европе. Препарат можно использовать для лиц старше 18 лет. В отличие от двухдозовых вакцин, разработанных компаниями Pfizer и Moderna, вакцина Johnson & Johnson имеет только один компонент, ее можно хранить в обычном холодильнике, поэтому ее будет легче распространять.

Ранее в апреле проверку вакцины начало Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA). К регулятору поступила информация о четырех случаях образования тромбов у сделавших прививку. Один случай произошел во время клинических испытаний, три — во время вакцинации в США.

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Автор: Ирина Погорелая