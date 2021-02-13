Людей либо будут распределять в приоритетные группы, либо будут ставить в лист ожидания.

Запись на вакцинацию от коронавируса в Украине ориентировочно откроется с 1 марта.

Читайте такжеВ Украине на вакцинацию от COVID-19 записались уже почти 60 тысяч медиков-ЛяшкоКак сообщает РБК-Украина об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, для граждан будет три варианта записи: через специальный сайт, электронную очередь у семейного врача или горячую линию.

Ляшко отметил, что всех, кто записался, либо будут распределять в приоритетные группы (например, старше 60 лет), либо будут ставить в лист ожидания.

Людей с листа ожидания будут вызывать на вакцинацию, если провакцинируют всех из приоритетной группы и останутся нераспределенные вакцины, добавил Ляшко.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля. Во время первого этапа планируют делать прививки медикам, работающим с больными COVID-19.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцину производства Pfizer/BionTech во время первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины.

Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 гола Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

10 февраля стало известно, что Европейская комиссия предоставляет помощь Польше в вопросе перепродажи Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко