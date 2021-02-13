В Украине сформировано 600 мобильных групп по вакцинации населения.

Уже полностью отработана логистика доставки вакцины от COVID-19 по всей Украине, начиная от прилета самолета с препаратом и его доставки в области и заканчивая двухэтапной вакцинацией первой группы населения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает пресс-служба ОП.

"Вакцина приезжает в Украину. В зависимости от того, какая это вакцина - Pfizer или AstraZeneca, - она направляется на различные склады. Есть отдельный склад для Pfizer, отдельный - для AstraZeneca, потому что там разные условия для хранения. После этого идет логистика - развоз по регионам", - рассказал Тимошенко.

Он отметил, что, если речь идет о вакцине компании Pfizer, то в регион будет направляться пятидневное количество препарата, так как именно пять дней вакцина может храниться при температуре выше минус 70 градусов.

Тимошенко добавил, что уже сформированы, в основном на базе семейных врачей, около 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией. С ними Минздрав и департаменты здравоохранения каждой области отработали весь механизм первого этапа вакцинации, когда прививки будут делать медикам, работающим с больными COVID-19. Мобильные группы будут приезжать в больницы и делать прививки персоналу.

"Они будут ездить 20 дней, ведь срок между первой вакцинацией и второй - именно 20 дней. Все рассчитано так, чтобы они по области проходили за 20 дней всех людей, которых должны вакцинировать, а дальше та же группа идет и проводит вторую вакцинацию", - сообщил он.

Тимошенко подчеркнул, что ответственность за то, чтобы вся логистика работала, лежит как на центральных органах власти, так и на облгосадминистрациях и местной власти.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать уже через неделю - с середины февраля. Первый этап продлится примерно 20 дней во время него будут делать прививки медикам, которые работают с больными COVID-19.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцины производства компаний AstraZeneca и Novavax.

Глава Минздрава также рассказал о трех способах записаться на предстоящую вакцинацию.

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Автор: Олег Давыгора