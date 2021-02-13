Задержка с поставками партии вакцины от Pfizer/BionTech по линии глобального механизма COVAX связана с бюрократическими трудностями.

Украина на следующей неделе может не получить партию вакцин против COVID-19 производства компании Pfizer/BionTech.

Читайте такжеВ Украине накануне выходных количество выявленных инфицированных COVID-19 резко увеличилосьОб этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, задержка с поставками партии вакцин от Pfizer по линии глобального механизма COVAX связана с бюрократическими трудностями. В частности, Украина только в понедельник, 15 февраля, получит от производителя необходимый проект соглашения.

После этого вакцину должны зарегистрировать и получить накладную от UNICEF. Все эти процессы будут продолжаться несколько дней.

Поэтому, по словам Ляшко, первой вакциной, которую получит Украина, будет препарат британско-шведской компании AstraZeneca. Вакцинация начнется на следующий день после поступления партии препарата.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля. Во время первого этапа планируют делать прививки медикам, работающим с больными COVID-19.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

10 февраля стало известно, что Европейская комиссия предоставляет помощь Польше в вопросе перепродажи Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

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Автор: Леся Лещенко