Ляшко подчеркнул, что ключевым условием выполнения плана будет наличие вакцин.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко считает реалистичным план СНБО вакцинировать от коронавируса более половины взрослого населения до конца 2021 года.

Читайте такжеЛяшко рассказал, когда вакцина Pfizer будет в Украине и кто первый получит прививкуОб этом он заявил изданию Украинская правда. "Высока вероятность его реализации, если сложатся все компоненты, которые могут повлиять на выполнение: наличие вакцины, желание людей, обученность медперсонала, так как много различных продуктов может одновременно использоваться, наличие расходных материалов и снижение заболеваемости COVID, чтобы медицинские работники, которые оказывают помощь, высвободились для того, чтобы могли проводить прививки", - объяснил Ляшко.

"Если мы задействуем все ресурсы, которые у нас есть сегодня, то от 4,5 млн до 11 млн (прививок на месяц – ред.) мы можем делать. 11 – это будет самый оптимистичный, 4,5 – самый низкий уровень. Но это при наличии всех факторов, которые я озвучил", - отметил главный санврач.

В то же время Ляшко подчеркнул, что ключевым условием выполнения плана будет наличие вакцин.

"Сейчас у нас законтрактовано около 50% (вакцин – ред.) для выполнения этого плана. Но у нас уже есть рамочный договор с Pfizer, который значительно увеличивает, и еще проводятся переговоры. Поэтому реалистичность выполнения существует, но мы понимаем, что нагрузка может быть в последние месяцы 2021 значительно больше, чем мы даже рассчитывали", - рассказал он.

Вакцинация от коронавируса в Украине

4 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО, предусматривающее вакцинацию большей части взрослого населения от коронавируса до конца 2021 года.

По состоянию на 10 апреля с начала кампании по вакцинации сделано 373 005 прививок от COVID. За сутки 9 апреля было привито 19 858 человек.

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Автор: Ирина Погорелая