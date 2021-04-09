За сутки в Украине обнаружили более 19 тысяч COVID-инфицированных / фото REUTERS
По состоянию на 8 апреля в Украине только 5 человек получили две дозы вакцины от коронавируса.
Читайте такжеЛокдаун во Львове продлили до 19 апреляОб этом сообщается на правительственном портале о вакцинации.
Так, 353 142 украинца получили одну дозу. 5 человек получили две дозы.
Как сообщал УНИАН, в Украине вчера, 8 апреля, выявили 19 676 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 751 ребенок и 552 медработника.
Скриншот
Вакцинация от COVID в других странах
- В Израиле от COVID-19 полностью вакцинировали более половины взрослого населения
- Каждый третий американец уже получил первую прививку от коронавируса - СМИ
- Гибралтар, где вакцинировали уже всех взрослых, отменил масочный режим на улице
- Польша планирует к осени вакцинировать всех желающих в стране
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram