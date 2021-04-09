Одну дозу получили 353 142 украинца.

По состоянию на 8 апреля в Украине только 5 человек получили две дозы вакцины от коронавируса.

Читайте такжеЛокдаун во Львове продлили до 19 апреляОб этом сообщается на правительственном портале о вакцинации.

Так, 353 142 украинца получили одну дозу. 5 человек получили две дозы.

Как сообщал УНИАН, в Украине вчера, 8 апреля, выявили 19 676 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 751 ребенок и 552 медработника.

Вакцинация от COVID в других странах

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Автор: Людмила Жерновская