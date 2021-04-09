В Минздраве отмечают, что пациентам с подозрением или подтвержденным COVID-19 с легким течением запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью.

Первый заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Садовьяк рассказала об изменениях в протоколе по лечению больных COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об них она рассказала во время брифинга.

"6 апреля приказом № 638 были утверждены изменения в протокол лечения COVID-19", - отметила чиновница.

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Она рассказала, что в протокол был добавлен препарат "Тоцилизумаб" - для лечения пациентов с критическим течением COVID-19, изменены режимы дозирования "Тоцилизумаба" - для пациентов с тяжелым и критическим течением COVID-19.

"Рекомендуемая доза "Тоцилизумаба" в протоколе сейчас составляет 8 мг на килограмм однократно вместо того, что ранее было в протоколе - двукратное введение по 400 мг", - сказала Садовьяк.

Первый заместитель министра пояснила, что соответствующие изменения были внесены на основании результатов исследований и рекомендаций Министерства здравоохранения и социальных служб США, а также Национальной службы здоровья Великобритании.

"Также протоколом предусмотрено, что в случае прогрессирования дыхательной недостаточности и лабораторных признаков воспаления могут быть рассмотрены более высокие дозы системных кортикостероидов в соответствии с инструкцией по медицинскому применению", - добавила Садовьяк.

Кроме того, обновлены общие рекомендации по антибактериальной терапии коинфекции и суперинфекции у пациентов с COVID-19.

"Напоминаем, что пациентам с подозреваемым или подтвержденным COVID-19 с легким течением запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью. Пациентам с COVID-19 со среднетяжелым течением запрещено назначать антибактериальные препараты без обоснованного клинического подозрения или подтверждения наличия бактериальной инфекции", - отметила представительница министерства.

Садовьяк также сообщила, что, согласно последним доказательным данным по лечению COVID-19, обновлена клиническая установка "Клиническое ведение пациентов с COVID-19".

В целом же, добавила замминистра, осуществляется работа по адаптации клинических руководств и пересмотру клинических протоколов по 25 темам и двум направлениям.

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Автор: Татьяна Поляковская