На первом этапе от коронавируса будут вакцинироваться медики, которые непосредственно лечат больных COVID-19, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет прививаться от COVID-19 вместе с украинскими военными как верховный главнокомандующий на втором этапе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

На первом этапе от коронавируса будут вакцинироваться медики, которые непосредственно лечат больных COVID-19, отметил президент.

"Буду обязательно вакцинироваться... Я готов сразу, но это не очень правильно, потому что первая часть у нас будет несколько больше 100 тыс. для наших медиков... я бы не брал эту первую вакцину. Но готов... я точно буду прививаться с нашими военными как верховный главнокомандующий, я это должен делать - это будет в первой части, но на втором этапе", - сказал Зеленский.

Зеленский заявил о намерение сделать прививку от COVID-19 для повышения доверия украинцев к вакцинации.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX должна получить вакцину производства Pfizer/BionTech от коронавируса. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19 предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). Первоначально будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

Согласно данным опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного в середине января, 43% украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19 при условии, если прививка будет бесплатной, не готовы – 52%.

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Автор: Константин Гончаров