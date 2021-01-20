Только 39% опрошенных готовы вакцинироваться от коронавируса, если вакцина будет доступна в аптеках, не готовы - 56%.

В Украине 43% населения готовы вакцинироваться от COVID-19 при условии, если прививка будет бесплатной, не готовы – 52%.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опрос, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в середине января.

«Готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет доступна в аптеках - 39%, не готовы - 56%. При условии, что прививка будет бесплатной, готовы вакцинироваться - 43% (не готовы - 52%)», - говорится в результатах.

Читайте такжеВ Украине создадут реестр вакцинированных от COVID-19 человек

Отмечается, что поддержка бесплатной вакцинации в динамике упала (в ноябре бесплатные прививки поддерживали 55%). Между тем количество тех, кто готов привиться платной вакциной, несколько возросло.

Противников вакцинации относительно больше среди представителей средней возрастной группы (30-49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заболеть.

Коронавирус в Украине: статистика

За минувшие сутки в Украине обнаружили 4 383 новых случая COVID-19.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили в 1 172 038 человек, умерли 21 258 человек, выздоровели - 900 749.

В Минздраве рассказали, что планируют бесплатно вакцинировать всех совершеннолетних граждан Украины от коронавируса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров