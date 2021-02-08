По словам президента Владимира Зеленского, решив вопрос поставок вакцин в Украину, власть столкнулась с недоверчивым отношением подавляющего большинства граждан к прививкам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении сделать прививку от COVID-19 для повышения доверия украинцев к вакцинации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«Решив вопрос поставок вакцин в Украину, мы столкнулись с новой проблемой - это недоверие к прививкам и отказ от вакцинации значительной части населения - это новый, но я считаю, очень серьезный современный вопрос, который всем нам предстоит решить», - сказал президент.

При этом он отметил, что намерен сделать прививки от коронавируса.

«Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, безопасна и нужна», - сказал Зеленский.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX должна получить вакцину производства Pfizer/BionTech от коронавируса. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19 предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). Первоначально будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

Согласно данным опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного в середине января, 43% украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19 при условии, если прививка будет бесплатной, не готовы – 52%.

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Автор: Константин Гончаров