Он использует в себе все необходимые международные стандарты хранения данных о COVID-вакцинации.

Министерство здравоохранения разработало модуль иммунизации населения Украины от COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер во время брифинга.

"Проведение вакцинации от COVID-19 будет проходить с помощью соответствующих цифровых инструментов, которые у нас есть ... Для того чтобы в будущем, когда пациент обратится к врачу, чтобы понимать, что он был вакцинирован, это было в единой системе, и электронная система здравоохранения лучше всего для этого подходит. Для этого нами разработан модуль иммунизации ", - сказал Кучер.

По его словам, этот модуль использует международные стандарты хранения данных по этому направлению и позволяет хранить информацию о проведенной иммунизации в удобном формате как для врача, так и самого пациента.

"При этом врач может внести информацию о типах вакцины, дозировке, способе введения, причинах проведения или непроведения вакцинации ... Медицинскому персоналу не нужно будет учиться и использовать новое программное средство и что-то придумывать. Это будет реализовано в том функционале медицинской информационной системы, которая представлена в том или ином медицинском учреждении", - уточнил замминистра.

Вакцина от коронавируса для Украины: детали

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января 2021 года в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время «первой волны распределения». Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

Ранее в Минздраве заявляли, что с середины февраля в Украине в первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

В декабре 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

29 января 2021 года Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла календарный план вакцинации населения в 2021 году.

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Автор: Леся Лещенко