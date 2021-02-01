По его словам, 10 февраля в Украине будет полностью оттестирован в медицинских информационных системах модуль иммунопрофилактика.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения України запустит сайт, на котором будет открыта возможность записи на вакцинацию от коронавируса. Также будет проведена коммуникационная кампания по COVID-вакцинации.

Об этом Виктор Ляшко рассказал в интервью ТСН.

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По его словам, 10 февраля в Украине будет полностью оттестирован в медицинских информационных системах модуль иммунопрофилактика.

Когда стартует запись на вакцинацию от коронавируса

"Параллельно с этим будет запущен сайт, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику. Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания, запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются такие-то группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте, можно сделать прививку, кто будет проводить", - сказал Ляшко.

Как записаться на вакцинацию от COVID-19

По словам Ляшко, запись на получение прививки будет доступна тремя способами: на сайте, через семейного врача и по телефону в Центре первичной медико-санитарной помощи.

Главный санитарный врач также отметил, что люди, которые не подписали декларации с семейным врачом, также смогут записаться на вакцинацию от COVID-19: «Записывайтесь. Мы вас скоординируем по месту жительства к определенному пункту прививки».

Вакцинация против коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время «первой волны распределения». Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

Ранее в Минздраве заявляли, что с середины февраля в Украине в первую очередь буду вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

В декабре 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

29 января Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла календарный план вакцинации населения в 2021 году.

Вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже 15 февраля.

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Автор: УНИАН