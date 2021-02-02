Степанов считает, что такое решение повысит доверие к процессу вакцинации.

Минздрав может изменить план вакцинации от коронавируса для того, чтобы руководство страны сделало прививки.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Сніданку з 1+1".

Степанов отметил, что сам также намерен делать прививку. Готов это сделать, по его словам, и президент Владимир Зеленский - чтобы собственным примером показать важность вакцинации. По словам министра, это поможет увеличить процент людей, которые готовы вакцинироваться.

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"Надо внести изменения в план вакцинации для того, чтобы и президент, и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации", - отметил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

До сентября в Украине рассчитывают провести первые четыре этапа вакцинации населения от коронавируса. К тому времени Минздрав планирует получить все запланированные дозы вакцин.

Кроме того, на прошлой неделе Минздрав презентовал план вакцинации украинцев от коронавируса. Первыми прививки получат медики стационаров и участники ООС.

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Автор: Юрий Годован