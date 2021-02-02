Минздрав может изменить план вакцинации от коронавируса для того, чтобы руководство страны сделало прививки.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Сніданку з 1+1".
Степанов отметил, что сам также намерен делать прививку. Готов это сделать, по его словам, и президент Владимир Зеленский - чтобы собственным примером показать важность вакцинации. По словам министра, это поможет увеличить процент людей, которые готовы вакцинироваться.
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"Надо внести изменения в план вакцинации для того, чтобы и президент, и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации", - отметил он.
Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно
- До сентября в Украине рассчитывают провести первые четыре этапа вакцинации населения от коронавируса. К тому времени Минздрав планирует получить все запланированные дозы вакцин.
- Кроме того, на прошлой неделе Минздрав презентовал план вакцинации украинцев от коронавируса. Первыми прививки получат медики стационаров и участники ООС.
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