Еженедельно вакцины будут развозить из Киева на региональные склады.

Производитель выделит специальные термобоксы для транспортировки вакцины от COVID-19 производства Pfizer, которая требует хранения при сверхнизких температурах.

Об этом сообщил член оперативного штаба, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, пишет РБК-Украина.

Как будут хранить и транспортировать вакцину Pfizer по Украине

Вопросами хранения и транспортировки вакцин Pfizer в Украине будет заниматься частная компания "Фармасофт". Остальные препараты смогут хранить и поставлять ресурсами госпредприятия "Укрвакцина".

Еженедельно вакцины будут развозить из Киева на региональные склады, после этого начнется отсчет их разморозки: в области будут передавать дозы в расчете на пять дней, потому что именно такой срок хранения вакцин Pfizer после размораживания в температурном режиме от +2 до +8.

"Допускается однократное размораживание, при котором она должна быть использована в течение 120 часов. Перед вакцинацией препарат нужно развести, после чего его нужно уколоть в течение шести часов. У государства есть возможность все это логистически обеспечить", - отметил Лапий.

Бригады вакцинаторов ежедневно будут брать препараты из регионального склада и объезжать тех, кто в этот день записан на прививку, а через полмесяца - месяц бригада приедет повторно, чтобы вколоть вторую дозу.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля. Во время первого этапа планируют делать прививки медикам, работающим с больными COVID-19.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцину производства Pfizer/BionTech во время первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины.

Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 гола Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

10 февраля стало известно, что Европейская комиссия предоставляет помощь Польше в вопросе перепродажи Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

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Автор: УНИАН