Первый этап вакцинации может начаться уже на следующей неделе.

Первый этап вакцинации от коронавируса в Украине ориентировочно продлится 20 дней, во время него будут делать прививки медикам, которые работают с заболевшими COVID-19 пациентами. Для этого будут задействованы мобильные бригады медиков, которые будут разворачивать временные пункты. Эти бригады уже сформированы.

Об этом рассказал председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, пишет "Громадське".

В состав бригад будут входить врач, две медсестры, регистратор и резервная медсестра. В областях этот процесс будут координировать специальные лица, для них уже провели онлайн-тренинги.

Читайте такжеReuters: поставка в Украину китайской вакцины в феврале может сорваться

Подготовка мобильных бригад должна начаться на следующей неделе. Она будет происходить как в онлайне, так и в оффлайне. В последнем случае будут отрабатывать практические навыки, в частности по оказанию неотложной медицинской помощи при тяжелых аллергических реакциях на прививки. Тренировки будет проводить Минздрав совместно с Всемирной организацией здравоохранения.

В течение дня одна бригада сможет сделать 100 прививок. Сейчас составляются маршруты их работы между медучреждениями, чтобы рационально использовать время бригады и чтобы она не простаивала.

По словам Лапия, бригады будут выезжать на рабочие места медработников и разворачивать там временные пункты прививки. Они смогут вернуться на одно место несколько раз, если медики будут отсутствовать на работе. Работу бригад будут финансировать за счет Нацслужбы здоровья.

На втором этапе кроме мобильных бригад, создадут уже стационарные пункты прививок.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля. Уже за неделю.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тысяч доз вакцины.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19, предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). В первую очередь вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован