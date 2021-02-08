На втором этапе могут получать вакцину лица, выполняющие критические для государства функции.

Руководство государства, в том числе президент, премьер-министр и министры смогут получить прививку от COVID-19 на втором этапе без изменения "дорожной карты" по вакцинации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в рамках форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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По его словам, "президент как верховный главнокомандующий будет вакцинироваться на втором этапе вакцинации".

Также на втором этапе могут получать вакцину лица, выполняющие критические для государства функции.

"Поэтому и премьер-министр, и министры могут спокойно вакцинироваться и без изменения "дорожной карты", - добавил главный санврач.

Ранее сегодня Владимир Зеленский заявил, что будет вакцинироваться от COVID-19 вместе с украинскими военными как верховный главнокомандующий на втором этапе.

Вакцинация от коронавируса в Украине: детали

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, согласно утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19, предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). Первоначально вакцинировать будут медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

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Автор: Константин Гончаров