Этапы вакцинации прописаны в "дорожной карте", которая является "постоянно обновляющимся живым документом", отметил главный санврач.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине несколько этапов вакцинации от коронавируса могут начаться одновременно, благодаря поставкам вакцин в рамках инициативы COVAX и за средства госбюджета.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в рамках форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

По словам Ляшко, точная дата начала вакцинации от COVID-19 зависит от момента поставки вакцины на территорию Украины.

«В первой волне вакциной Pfizer (117 тыс. доз – УНИАН) будут прививаться медицинские работники, а также иные работники учреждений здравоохранения, которые сегодня оказывают медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью», - отметил он.

Главный санврач отметил, что этапы вакцинации прописаны в «дорожной карте», которая является «живым документом», который постоянно обновляется из-за появления новой информации и графиков поставки вакцин.

«Сейчас будет обновлена ​​дорожная карта на первый и второй этапы с четким микропланированием, где мы четко показываем, кто из медицинских работников и в какой очереди вакцинируется», - сказал Ляшко.

По его словам, в дальнейшем до конца февраля Минздрав ожидает поставки в Украину вакцин от коронавируса еще из двух источников - в рамках COVAX и закупленную за средства госбюджета.

«Это будут дополнительные иммунобиологические препараты, поступающие в рамках глобальной инциативы COVAX - это вакцина AstraZeneca, которой мы получим от 2,2 млн до 3,7 млн доз до конца второго квартала. Дополнительно мы получим 4 млн, чтобы в сумме получилось 8 млн доз - это то количество доз вакцины, которую гарантированно Украине передает COVAX», - пояснил главный санврач.

Параллельно, отметил Ляшко, Украина ожидает подтверждения еще 8 млн доз вакцины в рамках механизма COVAX. До 14 февраля Украина должна подать глобальной инициативе COVAX информацию, готова ли она и нужна ли ей дополнительно вакцина Pfizer.

«В феврале ожидается вакцина, закупленная на средства государственного бюджета. Это позволит нам получить большое количество вакцины и начинать несколько этапов, которые указаны в дорожной карте параллельно», - подытожил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля. Уже через неделю.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19, предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

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Автор: Константин Гончаров