В то же время эксперты предупреждают, что вакцины разных типов и созданные различными компаниями, не является взаимозаменяемыми.

Людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови, можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca других фармкомпаний.

Такие рекомендации Министерству здравоохранения Украины предоставила Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ), информирует пресс-служба Минздрава.

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"Вакцина AstraZeneca (AZD1222) производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми", - пояснили в НТГЭИ.

В то же время, как отмечается, эксперты предупреждают, что вакцины разных типов и созданные различными компаниями не являются взаимозаменяемыми.

"То есть людей, которые получили первую дозу векторной вакцины AstraZeneca/Covishield, нельзя прививать второй дозой вакцины другого типа, например мРНК-вакциной от Pfizer-Biontech или инактивированной вакциной CoronaVac/Sinovac, так как по этим препаратам недостаточно данных о взаимозаменяемости, и они могут отличаться по технологиям изготовления", - пояснили в Минздраве.

При этом в министерстве гарантируют, что вакцина для второй прививки всем, кто привился первой дозой, будет в достаточном количестве и доступной.

Вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась поэтапная кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.

Также вскоре должна начаться вакцинация препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac.

Минздрав увеличил интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель. Соответственно, прививки второй дозой вакцины против COVID-19 должны начаться не раньше, чем в середине мая для лиц, которые были привиты в Украине первыми.

Украина ожидает в апреле получения в рамках глобальной инициативы COVAX 360 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую также производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее.

Правительство Индии временно приостановило экспорт вакцины AstraZeneca/Covishield, чтобы удовлетворить внутренний спрос.

В Украине с начала кампании по вакцинации от COVID-19 привито почти 292 тыс. человек.

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Автор: Леся Лещенко