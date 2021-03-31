Главный санврач назвал 9 апреля ориентировочной датой завершения лабораторного контроля вакцины CoronaVac.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал ориентировочной датой завершения лабораторного контроля вакцины CoronaVac 9 апреля.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

«215 тысяч приехали уже вакцин CoronaVac от компании Sinovac. В пятницу она была доставлена в Государственный экспертный центр на лабораторный контроль», - отметил Ляшко.

По его словам, лабораторный контроль продолжается.

«Ориентировочная дата завершения лабораторного контроля - 9 апреля. В случае, если не будет никаких замечаний к работе, мы готовы ее развезти в тот же день, когда будет завершен лабораторный контроль, и на следующий день начинать прививки», - сказал замминистра.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Минздрав для применения в Украине зарегистрировал вакцины американской компании Pfizer, Covishield от Oxford / AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна пройти лабораторный контроль, который продлится 10 дней, после этого ее направят в госпредприятие "Медицинские закупки", которое доставит ее в регионы.

В Минздраве заявляли, что к концу марта - началу апреля в рамках инициативы COVAX Украина получит 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн доз вакцины производства этой же компании. Кроме того, Украина получит еще и вакцины производства компании Pfizer.

Ожидается поставка законтрактованной вакцины американской компании Novavax объемом 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина подписала предварительные соглашения о поставках вакцин против коронавируса с шестью мировыми производителями.

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Автор: Татьяна Поляковская