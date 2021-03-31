По словам Ляшко, Украина дополнительно получит вакцину производства Pfizer.

Украина получила подтверждение дополнительной поставки миллиона доз вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX.

Об этом в интервью сайту hromadske рассказал главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

Он уточнил, что в ближайшие недели в рамках COVAX Украина должна получить 117 тысяч доз Pfizer.

"Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня", - отметил Ляшко.

Ляшко также перечислил, какие еще вакцины должна получить Украина.

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"Covishield мы получили 500 тысяч. По контракту до конца марта должен был прийти еще миллион доз. Затем следующие 500 тысяч доз и еще миллион. Однако сейчас в Индии временный запрет на экспорт вакцины, но мы не паникуем, потому что сейчас приходит новая вакцина с такой же платформы - в рамках механизма COVAX", - сказал Ляшко.

Как уточняется, речь идет о той же вакцине AstraZeneca, которую производят в Южной Корее. До конца мая Украина должна получить 1,7 миллиона доз этой вакцины, первую партию в 360 тысяч уже готовы отгрузить. Не делают этого, потому что производитель до сих пор не зарегистрировал вакцину в Украине, пояснил санврач.

Еще два 2 миллиона вакцин Украина должна получить от китайской компании Sinovac - заключен соответствующий контракт.

"Первая поставка в 215 тысяч доз уже пришла, остальные ожидаем следующими траншами. Эти 215 тысяч доз проходят сейчас лабораторный контроль и, надеемся, в ближайшее время будет вакцина допущена к реализации", - уточнил Ляшко.

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Автор: Юрий Годован