По словам заместителя министра здравоохранения, вакцинация позволит украинцам вернуться к нормальной жизни.

Все вакцины от COVID-19, которые регистрируются в Украине, разрешены для использования Всемирной организацией здравоохранения, безопасные и эффективные.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

«К сожалению, кампания по вакцинации сопровождается большим количеством фейков, откровенных манипуляций, недостоверной информации, в частности, о качестве вакцины, ее эффективности, надежности. Я, как и вы, являюсь членом Facebook-сообщества и вижу, что пишут, какие комментарии, мемы ... у нас каждый второй стал экспертом по вакцинации, разработке вакцин», - заявил он.

Кучер отметил, что в таких вопросах важно ориентироваться на мнение специалистов и получать информацию из надежных источников, которым, в частности, является Министерство здравоохранения.

Он напомнил, что Минздрав дополнительно запустил информационный портал по вопросам вакцинации от COVID-19 - vaccination.covid19.gov.ua, чтобы проводить разъяснительную работу. «На этом портале можно узнать все необходимое об этапах вакцинации, целевых группах, какие вакцины могут использоваться, как происходит сам процесс вакцинации», - добавил Кучер, отметив, что со временем на портале появится возможность записываться на вакцинацию для широкой группы населения.

«Вакцинация от COVID-19 позволит нам всем, украинцам, вернуться к нормальной и спокойной жизни без масок, в кругу родных и без каких-либо ограничений. Все вакцины, которые регистрируются в Украине, разрешены для использования Всемирной организацией здравоохранения, безопасные, эффективные и формируют иммунитет», - добавил он.

Кучер отметил, что прививки от COVID-19 добровольные и бесплатные.

«Я хочу, чтобы мы вернулись как можно быстрее к нормальной жизни, чтобы мы могли дальше путешествовать, ездить друг к другу и чтобы ничто нас не сдерживало, потому что мир уже начинает возвращаться к нормальной жизни и Украина в этом также участвует. Мы делаем все, чтобы процесс вакцинации в Украине проходил «правильными» темпами и все желающие имели возможность провакцинироваться», - отметил заместитель министра здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19,разработанную компанией Oxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield).

Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Евросоюз и Индия.

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины CoviShield , а уже на следующий день началась вакцинация медицинских работников.

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Автор: Константин Гончаров