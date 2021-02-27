Наибольшее количество привитых за сутки в Николаевской области (170 прививок), за весь период прививочной кампании - в Черкасской области (270 прививок).

По состоянию на 27 февраля вакцинация в Украине проводится 33 бригадами. За минувшие сутки больше привили женщин, чем мужчин.

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Об этом РБК-Украина сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, с начала кампании привили 3 051 человека, а за 26 февраля - 1 713 человек. Вчера сделали на 534 прививки больше, чем 25 февраля, поскольку кампания по вакцинации разворачивается каскадным методом.

"В настоящее время прививки проводились 33 мобильными бригадами по иммунизации. За сутки привито на 31,58% больше женщин, чем мужчин", - сообщил Ляшко.

Наибольшее количество привитых за сутки в Николаевской области (170 прививок), за весь период прививочной кампании - в Черкасской области (270 прививок).

Напомним, ранее Ляшко заявлял, что иммунитет после вакцины от COVID действует минимум 12 месяцев.

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Автор: УНИАН