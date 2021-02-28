Как проходит вакцинация в Украине / Штаб ООС
За минувшие сутки, 27 февраля, прививки от коронавируса в Украине получили 90 человек. С начала кампании вакцинации первую дозу вакцины получил 3141 человек.
Об этом говорится в сообщении Минздрава.
Читайте такжеПожар в больнице в Черновцах произошел из-за возгорания кислородной трубки - ГСЧС
В субботу прививки делали в Донецкий (50 человек), Луганской (20 человек) и Херсонской (20 человек) областях.
Наибольшее количество прививок на сегодня сделано в Черкасской области (270 человек).
Вакцинация в Украине
- 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первую прививку сделали врачу-реаниматологу из Черкасской области.
- Прививки в Украине делают вакциной CoviShield, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Она производится в Индии по лицензии.
- Всего в Украину было завезено 500 тысяч доз вакцины.
- Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компаний Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram