Наибольшее количество прививок на сегодня сделано в Черкасской области.

За минувшие сутки, 27 февраля, прививки от коронавируса в Украине получили 90 человек. С начала кампании вакцинации первую дозу вакцины получил 3141 человек.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

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В субботу прививки делали в Донецкий (50 человек), Луганской (20 человек) и Херсонской (20 человек) областях.

Наибольшее количество прививок на сегодня сделано в Черкасской области (270 человек).

Вакцинация в Украине

24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первую прививку сделали врачу-реаниматологу из Черкасской области.

Прививки в Украине делают вакциной CoviShield, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Она производится в Индии по лицензии.

Всего в Украину было завезено 500 тысяч доз вакцины.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компаний Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

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Автор: УНИАН