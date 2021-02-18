По убеждению главы Минздрава Максима Степанова, расследование дела о якобы нарушениях при закупке вакцин от коронавируса завершится безрезультатно.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о передаче всех документов в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) о закупках вакцин от коронавируса.

Читайте такжеСтепанов рассказал, почему вакцинация от COVID-19 в Украине до сих пор не стартовала и назвал сроки ее началаОб этом Степанов сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы - за любые расследования. Пожалуйста, вы хотите проверять, есть люди, которые занимаются только тем, что проверяют. Только вчера мы получили соответствующий запрос от НАБУ, сегодня уже передали все документы - пожалуйста, расследуйте. Дело завершится тем, что будет закрыто, это уже понятно. Но просто сам такой элемент того, что кто-то пытается сделать из этого очередной хайп. Есть заявитель, он пишет заявление, НАБУ обязано по закону открыть дело. Простите, у нас идиотов в стране, которые пишут заявления, открывают дела, великое множество. Об этих делах даже никто не знает. Но они их открыли, расследовали, потому что не могут не открыть", - заявил Степанов.

По словам министра, ситуация с открытием производства о злоупотреблениях при закупке вакцин имеет политический подтекст.

"Теперь поставьте себя на место производителей вакцин. Они все с репутацией, у них нет сейчас никаких проблем с реализацией вакцин. Руководители компаний общаются исключительно с президентами стран, премьер-министрами, в крайнем случае с министрами здравоохранения. Я для того, чтобы общаться с американскими производителями вакцин, сначала попросил своего коллегу из США, что нам очень нужно, потому что они нам не отвечали на обращения. И они сейчас смотрят: есть Украина со своим объемом вакцины, в Украине всегда что-то происходит со скандалами, никто не хочет влезать в скандал ", - сказал Степанов.

Ситуация вокруг вакцинации от коронавируса в Украине

10 февраля Совет общественного контроля НАБУ сообщил о том, что НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по 17,85 долларов за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

В совете отметили, что сначала ГП "Медицинские закупки" начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около 3 долларов и находилось на финальном этапе процесса.

"Однако впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры о закупке китайской вакцины у компании Sinovac Biotech", - заявили в Совете общественного контроля НАБУ.

Отмечается, что обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее "общая эффективность" в ходе последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%.

Предварительная правовая квалификация дела - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса).

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Автор: Виталий Саенко