Министр отметил, что у каждого производителя вакцин есть "своя цена на свой продукт".

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство ведет прозрачную политику по закупке вакцин от коронавируса.

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Такое заявление он сделал в эфире канала «Украина 24», комментируя расследование НАБУ о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины от коронавируса.

"Чтобы что-то думать, надо понимать, что именно они расследуют. Я могу опираться только на те заявления, которые были от правоохранительных органов. Поэтому у них это надо спрашивать. Я могу только сказать, что мы ведем прозрачную политику, и любые контракты, заключаемые для обеспечения Украины вакциной, заключаются абсолютно прозрачно, транспарентно - непосредственно с производителями вакцин. Поэтому больше нечего добавить по закупке вакцин, где у нас есть большой спрос в мире. И понятно, что весь мир находится в той ситуации, когда они покупают те вакцины, где есть возможность напрямую договориться с производителем", - сказал министр.

Степанов подчеркнул, что у каждого производителя вакцин есть "своя цена на свой продукт".

"Единственное, что могу вам сказать, что те предложения, которые поступали в Минздрав в результате переговоров, - там цены разнятся от 5 долларов до 33,9 доллара за вакцину. Чтобы вы понимали, что есть разные цены у разных производителей", - заключил он.

Расследование НАБУ по вакцинам: что известно

Накануне стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины от COVID-19 производства компании Sinovac Biotech.

Следствие заинтересовала закупка китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $ 17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника

В НАБУ заявили, что случай получил широкую огласку в СМИ, поскольку сначала ГП «Медицинские закупки» начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около $ 3 и находилось на финальном этапе процесса. Однако впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины у компании Sinovac Biotech

Отмечается, что обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в ​​мире, а ее «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%.

Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

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Автор: Дмитрий Захаров