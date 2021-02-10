Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины от COVID-19 производства компании Sinovac Biotech.

Об этом говорится в сообщении Совета общественного контроля НАБУ.

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«3 февраля НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $ 17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника», - указывают в РГК.

«Этот случай получил широкую огласку в СМИ, поскольку сначала ГП «Медицинские закупки» начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около $ 3 и находилось на финальном этапе процесса. Однако впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины у компании Sinovac Biotech», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в ​​мире, а ее «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%.

Именно поэтому Совет общественного контроля обратился в НАБУ с соответствующим заявлением и теперь приветствует начало досудебного расследования.

Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

РБК-Украина уточняет со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что фигурантов дела еще нет, производство открыли недавно.

"Исследуются факты возможного злоупотребления служебным положением со стороны руководства Минздрава при закупке вакцины "Sinovac". Подозрений пока нет, дело открыто в начале февраля", - сообщил собеседник РБК.

Закупка вакцины от коронавируса: детали

30 декабря Украина подписала контракт о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена ​​на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

Договор о поставке на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое, по официальному подтверждению компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

13 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Минздраве при заключении договора о поставках китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac заложило требование к ее эффективности на уровне не менее 70%.

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Автор: Константин Гончаров