Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины от COVID-19 производства компании Sinovac Biotech.
Об этом говорится в сообщении Совета общественного контроля НАБУ.
Читайте такжеВ Украине резко возросло количество госпитализированных с COVID-19 - за сутки более 2 тысяч человек попали в больницы
«3 февраля НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $ 17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника», - указывают в РГК.
«Этот случай получил широкую огласку в СМИ, поскольку сначала ГП «Медицинские закупки» начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около $ 3 и находилось на финальном этапе процесса. Однако впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины у компании Sinovac Biotech», - говорится в сообщении.
Отмечается, что обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%.
Именно поэтому Совет общественного контроля обратился в НАБУ с соответствующим заявлением и теперь приветствует начало досудебного расследования.
Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).
РБК-Украина уточняет со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что фигурантов дела еще нет, производство открыли недавно.
"Исследуются факты возможного злоупотребления служебным положением со стороны руководства Минздрава при закупке вакцины "Sinovac". Подозрений пока нет, дело открыто в начале февраля", - сообщил собеседник РБК.
Закупка вакцины от коронавируса: детали
- 30 декабря Украина подписала контракт о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.
- Договор о поставке на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое, по официальному подтверждению компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.
- По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.
- 13 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Минздраве при заключении договора о поставках китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac заложило требование к ее эффективности на уровне не менее 70%.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram