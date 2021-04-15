Эксперты заявили о недостаточных данных о серьезных побочных эффектах этой вакцины от коронавируса.

Независимая консультативная группа при Центрах по контролю и профилактике заболеваний США отложила вынесение рекомендации о продолжении использования вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson.

Члены консультативного комитета по практике иммунизации заявили, что они не могут принять решение о том, следует ли продолжать вакцинацию этим препаратом, поскольку нет достаточных данных о его серьезных побочных эффектах. Они заявили, что им нужно больше информации о людях, которые могут быть наиболее подвержены риску образования тромбов после прививки, передает ТСН со ссылкой на The Hill.

Отсрочка с принятием рекомендаций означает, что приостановка использования вакцины пока остается в силе. Предположительно, очередная встреча экспертов состоится в течение ближайших 10 дней.

Проблемы с вакциной от коронавируса Johnson & Johnson

Вакцину Johnson & Johnson ранее использовали в США, но решили приостановить ее применение на время расследования возникновения тромбов после прививки этим препаратом.

Осложнения возникли у шести женщин. Одна из них умерла, а еще одна находится в тяжелом состоянии в больнице.

Из-за этого на прошлой неделе закрылось два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо.

К проверке предполагаемой связи между препаратом и тромбозами приступили Центры по контролю и профилактике заболеваний США, управление по контролю за продуктами и лекарствами США и Европейское агентство по лекарственным препаратам.

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Автор: Ирина Погорелая