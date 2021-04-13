Несколько дней назад Европейское агентство по лекарственным препаратам начало проверку возможных осложнений после этой вакцины.

Вслед за решением властей США компания Johnson & Johnson объявила о том, что отложила применение своей вакцины от коронавируса в Европе.

Несколько часов назад лекарственный регулятор США рекомендовал приостановить вакцинацию этим препаратом из-за случаев тромбоза у нескольких привитых. Администрация Белого дома заявила, что приостановка применение препарата не скажется на темпах вакцинации населения.

«Мы приняли решение заранее отложить развертывание нашей вакцины в Европе»,— говорится в сообщении компании, передает kommersant. Несколько дней назад Европейское агентство по лекарственным препаратам начало проверку возможных осложнений после этой вакцины.

Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson

Как ранее заявило управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов США, редкие осложнения были зафиксированы у шести привившихся Johnson & Johnson. В основном это женщины от 18 до 48 лет. Осложнения у них появились на вторую неделю после вакцинации.

Всего, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США вакцину Johnson & Johnson получили около 7 млн человек.

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Автор: Ирина Погорелая