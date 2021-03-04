Шмыгаль выразил мнение, что среди украинцев будет много желающих вакцинироваться, чтобы поехать в путешествие.

Излишки вакцин от коронавируса в Украине будут использовать для иммунизации следующих групп с "дорожной карты".

Читайте такжеМинздрав засекретил цену на вакцину от коронавируса по требованию производителяОб этом заявил премьер Денис Шмыгаль в интервью "Фокусу". Он пояснил, что в настоящее время платно вакцинироваться от коронавируса нельзя из-за того, что производители препаратов сотрудничают только с правительствами стран. По его словам, предварительно, за собственные деньги сделать прививку от коронавируса украинцы смогут с лета-осени.

"Коммерческого обращения вакцин нет из сверхвысокого спроса со стороны государств. Но этого стоит ожидать, и мы думаем об этом. Украина в I-II квартале рассчитывает получить несколько миллионов доз", — сказал премьер.

Также он рассказал, что из-за ограниченных сроков годности вакцин могут возникать их излишки. Неиспользованные препараты могут распределять между теми, кто не в приоритетной группе вакцинации.

"В первую очередь мы будем направлять их на вакцинацию групп следующей волны. Но если и после этого возникнут излишки, то подумаем, как распределить: кому из молодых, здоровых людей достанется вакцина, ведь многие захотят сделать прививки, чтобы получить паспорт вакцинации и путешествовать", — добавил Шмыгаль.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Препарат для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешения на его использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

1 марта в Киеве прививки от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта - президенту Владимиру Зеленскому.

По состоянию на утро 4 марта в Украине с начала кампании по вакцинации от COVID-19 первую дозу получили 9 тыс. 568 человек, из них - 2 тыс. 680 человек привиты за прошедшие сутки.

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Автор: УНИАН