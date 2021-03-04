За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Днепропетровской области.

В Украине за сутки 2 680 человек привито против COVID-19.

Читайте такжеВ Минздраве развенчали фейки о вакцинации от COVID-19Об этом говорится в сообщении в Телеграмм-канале Коронавірус_інфо. В частности, с начала кампании привито 9 568 человек, из них получили 1 дозу – 9 568 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 60 прививок;

Волынская область - 90 прививок;

Днепропетровская область - 350 прививок;

Донецкая область - 220 прививок;

Житомирская область - 50 прививок;

Закарпатская область - 30 прививок;

Запорожская область - 50 прививок;

Ивано-Франковская область - 54 прививок;

Киевская область - 310 прививок;

Кировоградская область - 80 прививок;

Луганская область - 80 прививок;

Львовская область - 60 прививок;

г. Киев - 90 прививок;

Николаевская область - 120 прививок;

Одесская область - 100 прививок;

Полтавская область - 70 прививок;

Ровенская область - 200 прививок;

Сумская область - 40 прививок;

Тернопольская область - 228 прививок;

Харьковская область - 60 прививок;

Херсонская область - 50 прививок;

Хмельницкая область - 88 прививок;

Черкасская область - 60 прививок;

Черновицкая область - 40 прививок;

Черниговская область - 100 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Днепропетровской области (350 прививок), за весь период вакцинальной кампании — также в Донецкой области (840 прививок).

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Автор: Ирина Погорелая