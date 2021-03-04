В Украине за сутки 2 680 человек привито против COVID-19.
Читайте такжеВ Минздраве развенчали фейки о вакцинации от COVID-19Об этом говорится в сообщении в Телеграмм-канале Коронавірус_інфо. В частности, с начала кампании привито 9 568 человек, из них получили 1 дозу – 9 568 человек.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область - 60 прививок;
Волынская область - 90 прививок;
Днепропетровская область - 350 прививок;
Донецкая область - 220 прививок;
Житомирская область - 50 прививок;
Закарпатская область - 30 прививок;
Запорожская область - 50 прививок;
Ивано-Франковская область - 54 прививок;
Киевская область - 310 прививок;
Кировоградская область - 80 прививок;
Луганская область - 80 прививок;
Львовская область - 60 прививок;
г. Киев - 90 прививок;
Николаевская область - 120 прививок;
Одесская область - 100 прививок;
Полтавская область - 70 прививок;
Ровенская область - 200 прививок;
Сумская область - 40 прививок;
Тернопольская область - 228 прививок;
Харьковская область - 60 прививок;
Херсонская область - 50 прививок;
Хмельницкая область - 88 прививок;
Черкасская область - 60 прививок;
Черновицкая область - 40 прививок;
Черниговская область - 100 прививок.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Днепропетровской области (350 прививок), за весь период вакцинальной кампании — также в Донецкой области (840 прививок).
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