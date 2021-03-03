Президент призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить темпы вакцинации украинцев от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем пресс-конференции в Киеве.

Зеленский отметил, что во время переговоров с Мишелем было уделено много времени вопросу вакцинации в Украине и помощи в поставках вакцин из Евросоюза.

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"Сейчас в Украине вакцина есть и очень хочется, чтобы в Украине было много людей, которые хотят вакцинироваться. Важно на своем примере показывать, что это безопасно", - заявил он.

По словам президента, после полученной вчера, 2 марта, прививки вакциной CoviShield "стою сейчас перед вами живой и здоровый".

"Поэтому я очень хотел бы, чтобы вакцинация в Украине проходила более быстрыми шагами, это очень для нас важно. А пока темпы не очень быстрые, но вакцина есть. Вопрос сейчас не в количестве вакцин. Мы открыли электронную платформу на основе "Дія", чтобы видеть реальную регистрацию людей, которые хотят прививаться несмотря на те приоритетные очереди, которые установило правительство. Мы сейчас видим, что в первый день было около 40 тысяч человек, которые хотят прививаться. Оно (вакцинация - УНИАН) в Украине пойдет, когда люди увидят результат", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что в Украину было доставлено 500 тыс. доз вакцин CoviShield, которые являются аналогом Oxford/AstraZeneca.

"Она является одной из лучших вакцин, я считаю - качественная вакцина, по крайней мере хочу в это очень верить", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что до конца второго квартала Украина ожидает в рамках COVAX от 2,8 до 3,2 млн доз вакцины AstraZeneca, а также 117 тыс. доз вакцины Pfizer.

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"Кроме этого мы рассчитываем на поддержку стран Евросоюза, и я разговаривал с президентом Польши Дудой - мы рассчитываем на 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca от Польши", - сказал глава государства.

При этом Зеленский отметил, что в вопросе вакцин Украина должна рассчитывать также и на себя.

"Мы действительно работаем в этом направлении над прямыми контрактами", - добавил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, которую разработали Оксфордский университет и компания AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

1 марта в Киеве прививки от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта - президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его пребывания на Донбассе.

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Автор: Константин Гончаров