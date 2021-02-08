Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что к лету в Украине должны быть поставлены миллионы доз вакцин от коронавируса.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны-члены Евросоюза пожертвовать Украине вакцины от коронавируса.

Читайте такжеРазумков рассказал, какую вакцину от COVID-19 собирается выбратьКак передает корреспондент УНИАН, об этом фон дер Ляйен сказала во время онлайн включения для выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

Она напомнила о создании глобальной инициативы COVAX, благодаря которой Украина получит первые партии вакцин от коронавируса, которыми уже в этом месяце будут делать прививки врачам и медицинскому персоналу.

«Еще миллионы доз вакцины поступят в Украину к лету. Европейский Союз - крупнейший донор инициативы COVAX, и мы этим гордимся. И еще в дополнение к COVAX я попросила членов ЕС пожертвовать их часть вакцин для Украины. Все вакцины из ЕС гарантированно безопасные и действенные. Они были тщательное проверены независимым Европейским агентством по лекарственным средствам», - сообщила президент ЕК.

По ее словам, «Евросоюз - на стороне Украины, как и был всегда, в том числе в трудные моменты вашей новейшей истории, потому что все мы одна европейская семья».

Вакцина от коронавируса для Украины

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время "первой волны распределения". Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

Ранее в Минздраве заявляли, что со середины февраля в Украине в первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

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Автор: Виталий Саенко