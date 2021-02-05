Поставки будут происходить с февраля 2021 года.

Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Поставки будут происходить с февраля 2021 года.

"Как и каждый украинец, жду начала процесса вакцинации. 12 миллионов доз – это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинации в течение первых месяцев после начала поставок", – отметил Зеленский.

Полученное подтверждение будет реализовываться через контракт между Serum Institute и Crown Agents.

Вакцинация от COVID-19 в Украине: что известно

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19, предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

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Автор: УНИАН