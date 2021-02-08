По словам президента, ограничения, действовавшие в Украине в январе, были «достаточно либеральными».

Президент Владимир Зеленский заявляет о стабилизации ситуации с COVID-19 на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

По словам президента, ограничения, действовавшие в Украине в январе, были «достаточно либеральными».

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Зеленский отметил, что за это время удалось существенно увеличить количество коек, 70% из них свободны, более 80% коек обеспечены кислородом.

«На сегодняшний день нам удалось достичь стабилизации ситуации с распространением COVID-19 на территории страны и в три раза уменьшить средненедельное количество случаев заболевания», - подчеркнул глава государства.

Задачи форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы»:

Провести инклюзивный диалог власти и общества по борьбе с пандемией.

Продемонстрировать уровень готовности власти для преодоления пандемии.

Определить стратегию и план действий по вакцинации как основного приоритета власти на 2021 год.

Продемонстрировать уровень международного сотрудничества и партнерства с ЕС в борьбе с COVID-19.

Повысить доверие к вакцинации как основного пути возвращения к нормальной жизни и восстановления экономики.

Обеспечить больший доступ украинцев к корректной информации о вакцинации, противодействовать дезинформации и фейкам.

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Автор: Константин Гончаров