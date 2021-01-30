Соответствующее решение было принято 30 января.

Евросоюз приветствует решение о выделении Украине 117 тысяч доз вакцин от COVID-19 производства компании Pfizer/BioNTech в рамках механизма COVAX.

Читайте такжеСтало известно, сколько вакцин от коронавируса получит Украина в рамках COVAX (видео)Об этом сообщает Представительство ЕС в Украине в Facebook.

«COVID-19 стал беспрецедентным вызовом для всего мира. Коронавирус влияет на наше здоровье, работу, семьи и качество жизни. Вакцинация играет ключевую роль в победе над пандемией. Ни один из нас не находится в безопасности, пока безопасность не гарантирована для всех. Основываясь на принципах «Team Europe», Европейский Союз с гордостью поддерживает усилия COVAX по обеспечению наших партнеров вакциной, и Украина стала одной из первых таких стран», - отметил Матти Маасикас, председатель представительства ЕС в Украине.

По его словам, ЕС совместно с другими международными партнерами работает над тем, чтобы поддержать запуск вакцинации в Украине в феврале.

«Вакцина, направленная в рамках первой части помощи от инициативы COVAX, прошла сертификацию Европейского агентства по лекарственным средствам. Мы приветствуем желание правительства сначала начать вакцинацию среди групп населения, находящихся в группе риска, таких как медицинский персонал, который занимается лечением пациентов с COVID-19», - подчеркнул Маасикас.

Вакцина от коронавируса для Украины

30 января Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer от коронавируса во время «первой волны распределения».

"Team Europe", в которую вовлечены Еврокомиссия, Европейский инвестиционный банк и государства-члены, анонсировала выделение более 870 млн евро на поддержку инициативы COVAX.

Ранее в Минздраве заявляли, что с середины февраля в Украине в первую очередь будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.

В декабре 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

29 января Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла календарный план вакцинации населения в 2021 году.

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Автор: Тамара Отовская