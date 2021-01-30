Президент отмечает, что государство не должно зарабатывать на вакцинации населения.

Президент Владимир Зеленский считает, что вакцинация против коронавирусной инфекции в Украине должна быть бесплатной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, этот аспект иммунизации, которую планируется начать в феврале, он подробно обсудил с министром здравоохранения Максимом Степановым.

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«Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 - не то, на чем должно зарабатывать государство», - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, руководитель Минздрава отметил, что план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем, а первыми получить прививку смогут наиболее уязвимые категории населения.

«Скоро мы представим и подробно объясним план, как получить вакцину от коронавируса. Первыми мы сможем вакцинировать медиков, мобильные группы. Среди приоритетных групп населения, конечно, пожилые люди. Мы также активно и результативно работаем в рамках инициативы COVAX. Учитывая мощности, сколько людей мы сможем вакцинировать в течение месяца, у нас равномерное распределение государственных средств. И их хватит, чтобы покрыть все потребности в вакцинации», - заверил Степанов.

В то же время, глава государства высказался в поддержку развития рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно вакцинироваться против COVID-19.

Также отмечалось, что иммунизация будет добровольной. Однако и президент, и Министерство здравоохранения надеются, что украинцы внимательно относятся к здоровью, понимают вызовы и будут придерживаться плана вакцинации.

«У нас всегда идут споры относительно даже уже известных вакцин. Но в этот раз речь идет не только о национальных программах, а о мировой программе по защите населения в каждом уголке планеты. Получить вакцину против коронавируса - это не просто уберечься самому и избавиться от надоевших масок. Это также забота обо всем населении, это вклад в то, что мы все вернемся к привычной жизни и восстановим мировые коммуникации», - сказал президент.

Степанов заверил, что вакцины будут проверять многократно, украинцам предложат качественные вакцины, которые будут храниться в надлежащих условиях.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer от коронавируса во время «первой волны распределения». Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

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Автор: Виталий Саенко